Keskerakond otsustas tagastada 50 000 euro suuruse annetuse 

„Eesti Keskerakonna seisukoht on, et rahaasjad peavad olema läbipaistvad ja selged. Keskerakonna esimees Jüri Ratas on konkreetse kaasuse kohta öelnud, et kui õhku jäävad vastamata küsimused, siis tuleb annetus tagastada. Kuna on tekkinud kahtlused annetuse läbipaistvuse osas, siis otsustas Keskerakond selle täies mahus tagastada,“ selgitas Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb.