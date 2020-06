ÕL VIDEO | Müsteerium lahendatud: kuula, mis häält teeb rebane! 

Foto: Teet Malsroos

Teises videos on rebane juhtunu tõttu väga kurb ja ta hakkab omaette rääkima. Isegi Norra duo Ylvise kuulsast loost "What does the fox say" ei selgu täpselt, mis häält see rebane siis ikkagi teeb. Aga Teet Malsroos oli õnnega koos ja ta sai rebase hääle mobiiliga jäädvustatud!