Helir-Valdor Seederi vastus Kallase väidetele: see inimene pole terve mõistuse juures 

"Kujutage ette, mida üks nupumees meile soovitas: selleks, et koalitsiooni saada, oleks me pidanud kokku leppima Linnamäe ja Pruunsillaga, et nad annaksid Isamaale käsu: tehke Reformierakonnaga koalitsiooni.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder sõnas, et sellise asja asja väitja pole tema meelest adekvaatne. "See inimene pole terve mõistuse juures. See on kas Siim Kallase poolt suures meeleheitest väljamõeldud, sest nad on jäänud opositsiooni pingile. Või kui jutt vastab tõele, siis see nupumees, kes äkki oli Jürgen Ligi, kes talle seda kõrva sosistas, pole tervemõistuslik," väitis Seeder.

Jürgen Ligi sõnul polnud see kindlasti tema, kes võiks selliseid jutte levitada. Tema sõnul on tal Siim Kallasega täiesti erinev suhtlusringkond ja kogu väide on ebaloogiline.

"Mina sellist juttu pole ajanud ja mul on poliitikale teistmoodi vaade. See on vast tõsi, et keegi Kallasele niimoodi ütles," leidis Ligi ja noomis Isamaa esimeest, et tema nimi mängu toodi. "See on temast häbematu."

Seeder lükkas ümber ka jutud, et Isamaad suunavad rahastajad. Erakonna liikmed mõjutavad tema sõnul asju seaduslikult ja avalikult.

"Nad võivad seisukohti avaldada läbi erakonna, selleks nad ei pea midagi ostma. Erakonna liikmena ei pea maksma tohutuid summasid maksma, et Isamaa seisukohti kujundada. See väide on päris metsapoole," lisas ta. "See on Siim Kallase väljamõeldis."