Sass Henno varjatud rassismist: vaikimine aitab ainult vägivallatsejaid 

"Ma olen priviligeeritud. Mul ei ole iial neid probleeme, mis on olnud mu teist nahavärvi sõpradel. Ma olen teinud rassistlike lolle nalju elus oi kui palju. Ma olen õigustanud oma solvavat sõnakasutust, neid asju ise öeldes. Aga ma tahan muutuda normaalsemaks. Taha sina ka. Muutus, mida vajame, algab sellest, et hakkame nägema oma enda rassistlike hoiakuid ja seda, mis kompleksid neid hoiakuid põhjustavad," kirjutas Henno Facebookis.

2. Meie varjatud rassistid ütlevad: “Ma ei hakka sel teemal kaasa rääkima, see pole minu teema.” Vaata samast peatükist ka täpselt samaväärseid argumente, “Ma ei jäta metsavadadele leiba,” “ma ei kritiseeri vägivallatsevat naabrimeest,” ja uhkusega hinges: “Ma küll iial ei sekku, kui kellelegi liiga tehakse!” See on üks klassikaline argpükside jutt, ja ME KÕIK OLEME vahel need argpüksid. Me hakkame õigustama oma mugavat käitumist, sest ei taha teise aitamise nimel endale ebamugavust põhjustada. Aga oi kuidas me ise tahaks abi, kui meid naaberriik väikerahvana, või kasvõi tööjuures ülemus alluvana peedistab. Kohe kui meie varjatud rassisti privileegid on ohus, on tal mure. Aga kui kellegi teise õigusi lõhutakse, pole see “minu teema.”

3. Meie varjatud rassistid ütlevad: “No nii suur probleem see nüüd ka ei ole, et üle reageerima peaks.” See on tüüpiline enda-mätta otsast egotsentriline vaade. Samad inimesed sõidaks Jägala joa kosest kanuuga alla ja sekund enne laskumist ütleks ka rõõmsalt: “Minu kogemuse järgi on siiani olnud täiesti rahulik ja stabiilne jõgi, miks me üle reageerime” – sama empaatiline oleks vähihaiget sõpra lohutada, öeldes, ära muretse, nii suur probleem see ka pole. Teise inimese mure tühistamine ja tema probleemi pisendamine ei ole abi. See on empaatiavõimetu ja kitsas silmaring.

4. Meie varjatud rassistid ütlevad: “Seda ei saa nii üheselt võtta. Ma tean normaalseid valgeid, normaalseid politseinikke, normaalseid rassiste on ka, ma tean seda.” Ja nad ütlevadki seda oma lihtsas lolluses, sest usuvad, et see asjasse puutumatu fakt aitab kuidagi lahendada rassismiprobleemi terves maailmas. Samad varjatud rassistid kükitavad oma kruusa peal kukkunud lapse kõrvale ka ja sosistavad: “kullake, ma tean palju lapsi, kes ei kuku” või lähevad sõbra matustele jutuga “ma tean osasid sõpru, kes ei ole surnud ka!” See on täiesti asjasse puutumatu argumendi lauale toomine, mis on alateadlik katse probleemilt tähelepanu kõrvale juhtimiseks.

5. Meie varjatud rassistid kasutavad kütte lisamiseks tihti kõige ebakonstruktiivsemat hämatehnikat: “Meil on palju olulisemaid teemasid, kui see, et seal kaugel kellelegi jõhkralt liiga tehti. Näiteks aga miks keegi ei räägi meestevastasest vägivallast? Aga miks keegi ei räägi surnud politseinikest? Aga miks keegi ei räägi kui raske valge olla on?” Ohvrimängimine ja enda ohustatuks kujutamine on manipulaatorite ja nartsissistede kuldne oskus. Mitte midagi halba pole teistest probleemidest rääkimsel. Aga kui sa murrad operatsioonisaali (USAs opereeritakse praegu üht sotsiaalset poliitilist rassismi-kasvajat, mis nende organismis 400 aastat vohanud on) ja hakkad seletama, et mida te siin opereerite, õpetage parem lapsi tervislikult toituma, oled sa mitte adekvaatne vestluspartner, vaid kohtlane idioot.

6. Meie varjatud rassistid ütlevad: “Aga kõigi elud on tähtsad. Miks me ainult mustadest eludest räägime.” Klassikaline teema lahjendamise tehnika. Jagasin siin paar posti tagasi koomiksit kuidas põleva maja naaber oma maja kastis - me orjarahvana oskame alati näha ka kõige olulisemat: peaasi, et priviligeeritud mõisnikul hea oleks. Selle lausega muutuvad meie rassistid kubjasteks, kes võtavad pigem oma vägivaldse isa rolli, kui kaitsevad seda peksasaanud last, kes nad ise kunagi olid.