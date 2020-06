Washingtonis oodatakse laupäeval seni suurimaid meeleavaldusi 

"Meil on informatsiooni, mis viitab sellele, et laupäeval toimuv meeleavaldus võib olla linna ajaloo üks rahvarohkeimaid kogunemisi," rääkis Washingtoni politseiülem Peter Newsham kohalikule meediale, lisades, et suurem osa kesklinnast on liiklusele juba varakult suletud.

Mitmes osariigis on võimud astunud samme politsei tegevuse reformimiseks. Minneapolise linnajuhid otsustasid, et Floydile saatuslikuks saanud kägistamisvõtted on edaspidi keelatud. California kuberner Gavin Newsom kinnitas, et neilgi on sama plaan. Denveri ringkonnakohtunik käskis politseil lõpetada pisargaasi, plastkuulide ja välkgranaatide kasutamine, millega üritati meeleavaldusi ohjata.