WHO soovitab avalikes kohtades kanda näomaske 

WHO väitis varem, et neil pole piisavalt tõendeid selle kohta, et terved inimesed peaksid maske kandma. Nüüd ütleb organisatsioon, et uue teabe põhjal võivad maskid pakkuda "potentsiaalselt kaitset nakkusohtlike piiskade eest", kirjutab BBC.

See on WHO juhistes suur muutus. Organisatsiooni eksperdid olid pikalt seisukohal, et maskid tekitavad petliku turvatunde ja jätavad meditsiinitöötajad ilma hädavajalikest kaitsevahenditest. Need argumendid pole kadunud, kuid samal ajal tunnistab WHO, et on ilmnenud uusi tõendeid.