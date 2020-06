Ilm ja loodus VIDEO | Üks haudumata muna: kaameraga jälgitavast pesast lahkus tuttpütipaar kolme pojaga Toimetas Katrin Rohtla , täna, 13:51 Jaga: M

Foto: pixabay.com

5. juunil lahkusid lõplikult tuttpüti kaameraga pesast vanalinnud koos kolme pojaga. Enne keskpäeva jäi pessa vaid üks koorumata muna, tuttpütid pesale viimast muna hauduma enam ei naase.Eesti Ornitoloogiaühingu saadetud pressiteates seisab, et muna (või ka mitme muna) koorumata jäämine on tuttpüttide puhul tavaline: hoolimata 3-6 muna munemisest on pesakonnas sageli vaid 2-3, harvemini 4 poega.