Öpik: koroonaviiruse uued üksikjuhtumid on salakavalad 

"Rühmaviisilise haigestumise puhul on see õnn, et me saame süvitsi tegeleda grupi inimestega ja tõenäoliselt üsna hästi piirata, lokaliseerida levikut," vahendab ERR-i uudisteportaal Ester Öpiku öeldut.

"Meie jaoks murettekitavamad on need olukorrad, mida ka juhtub iga päev, kus tuleb üksikuid haigestunuid ja nemad ise ka ei oska öelda, kus nad selle viiruse on saanud. Nad jutustavad küll, et kasutavad ühistransporti või käivad avalikes kohtades, aga täpselt ei tea. Kui selliseid juhtumeid tekib väga palju, siis see on koht, kus me erakordse täpsusega veelkord süveneme ja vaatame, mis sealt välja paistab," lisab Öpik.