„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Dr Vassiljev: nii kui tundsin, et Alzheimer hakkas ajju auke sööma, siis enam ei julgenud haigeid ravida 

Viktor Vassiljev on paistnud korduvalt silma värvikate sõnavõttudega

2016. aasta kevadel Nõmme Raadios esinedes leidis Vassiljev, et koolivägivald on evolutsiooni seisukohalt õigustatud. "Ja laste agressiivsus peegeldab seda, olgu ta siis tänaval või olgu ta koolikiusamine, see on samasugune positiivne nähtus põhimõtteliselt – ainult et keegi sai kannatada, keegi sai peksa," paugutas ta otse. Samas intervjuus soovitas ta ka Euroopasse suunduvate pagulaste paadid koos põgenikega uputada.

Ajakirja Naised kaaneloos rääkis Vassiljev, kuidas ta lõõgastub, vaadates Ameerika märuleid, "kus pekstakse neegreid, nii et tatti, verd ja hambaid lendab". Nõmme raadiojaamas on mees esinenud ka arvamusega, et Riigikogu hoonesse, kui "riigi kõige pühamasse paika", ei tohiks lubada koeri, lapsi ja vanureid.

Dr Viktor Vassiljev ise peab enda sõnavõtte humoorikaiks ja kinnitab, et ajakirjanikud on tema värvikamad laused kontekstist lihtsalt välja kiskunud. Et üldisemas plaanis on ta soovinud rõhutada hoopis muud. Meie hommikusöögisaates püüabki mees, kõik tema kohta ajakirjanduses väidetu, alatuks laimuks tembeldada.

Marika Tuus-Laul; Viktor Vassiljev riigikogus Foto: Erki Pärnaku

Täna Riigikogus istuv Vassiljev tunnistab, et poliitika ei huvita teda karvavõrdki