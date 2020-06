ÕL TV | Õhtuleht „HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Dr Vassiljev: kui oled poolearune, siis ei tohi meditsiiniga tegeleda, poliitikas võib olla Anu Saagim | Video; Rauno Vahtre; Mari Luud; Robin Roots , täna, 21:09 Jaga: M

"Hommikusöök staariga" Radisson BLU SKY hotelli Lounge24s; dr Vassiljev

Minu seekordne hommikusöögi külaline on poliitik, arst ja teletohter Viktor Vassiljev. Kui dr Vassiljevilt küsida, miks ta poliitikasse ronis siis saab otsekohese vastuse: "Siis ronisin, kui tundsin et Alzheimeri tõbi hakkas ajju auke sööma. Siis nagu enam ei julgenud haigeid ravida. Kui oled poolearune, siis ei tohi meditsiiniga tegeleda, poliitikas võib olla. Keda see kotib. Kes seda üldse tähele paneb?"