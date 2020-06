FOTOD JA VIDEO | Veokijuht parkis Virtsu sadamas protestiks sõidurajad kinni 

"Korraldan siis praegu protestiaktsiooni," rääkis veokijuht Marek Õhtulehele."Mul on ülegabariidiline veos ja kuna TS Laevad pole oma telefoniäppi suutnud seadistada, pean ma iga kord neile helistama ja nad panevad mulle pileti. Olin arvestanud, et jõuan 18.10 praamile, helistasin, et tehke mulle palun pilet ja klienditeenindaja vormistaski pileti. Olin kümme enne kuut siin, öeldi, et tõsta oma käru üles, saad esimesena peale. Aga siis tuli see poiss ja ütles, et "ei-ei, sa ei saa siia peale, kapten ütles, et ei saa, et sõiduautod ja reisijad on tähtsamad." Aga mul on ju pilet," ei saanud veokijuht aru, miks ta ootama jäeti.

"Infotöötaja tegi mulle ju ometi ülegabariidilise pileti. Kui ma praegu viimase laevaga lähen, siis ma ei jõua enam täna tagasi. Mul on homme hommikul vaja juba Narva poole sõita, ma pean selle töö ära ütlema. Ütlesin neile, et sõiduauto juhil pole vahet, nemad võivad oodata, aga minul tööaeg jookseb. Seda ei maksa keegi kinni, et ma pean homse töö ära ütlema," pahandas Marek.

TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro sõnul on parvlaevade eeskirjas klausel, mis sätestab, et ebastandardsed veokid saavad üle sõita kas varahommikul või hilisõhtul. Arro sõnul hoiatas klienditugi veokijuhti, et reede õhtul on nõudlus suurem ning veok ei pruugi õigeaegselt üle väina saada. Lisaks müüs klienditeenindaja juhile üldjärjekorra pileti, mitte broneeringu, mis tagaks koha kindlal kellaajal.

Veokijuht Marek väitis Õhtulehega rääkides aga, et klienditeenindaja ei hoiatanud teda pikast järjekorrast.

TS Laevad kutsus veokijuhile ka politsei. "Las see politsei tuleb, mis ta teha saab, ütleb, et aja auto ära? Mul on õigus, mul on pilet olemas," ei heidutanud see Marekit.

Õhtulehe andmetel on Virtsu sadamas siiski saabuvate autode jaoks peale minevate autode vahelt üks rida vabaks tehtud, nii et sõiduautod saavad siiski parvlaevale ja sealt maha sõita.

TS Laevade kodulehel on reisija meelespeas kirjas: