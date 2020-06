Eesti inimesed joovad rohkem 

Vastvalminud iga-aastane EKI uuring Eesti alkoholituru, tarbimise ja alkoholipoliitika kohta näitab, et 2019. aastal tarbiti täiskasvanud elaniku kohta keskmiselt 10,4 liitrit absoluutalkoholi, mida on 3,2% rohkem kui aasta varem. Tarbimise kasv tuli peamiselt sellest, et kangeid ja kallimaid alkohoolseid jooke – viskit ja džinni – osteti rohkem. Viina tarbimine ei kasvanud ja õlle oma suurenes varasema aastaga võrreldes ühe protsendi võrra.