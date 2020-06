MILLINE JULMUS! Piinajad söötsid tiinele elevandile lõhkeainega täidetud ananassi 

„Tema lõug oli katki ning ta ei suutnud mäluda,“ lausus New York Postile metsavaht Surendra Kumar. Plahvatus toimus täpselt siis, kui loom oli asunud puuviljaga maiustama. Raevunud ametnik on kindel: kogu plaan oli tahtlik ja täpselt läbi mõeldud.

„Kui me teda nägime, seisis ta jões, pea otsapidi vees,“ kirjeldab vihane Kumar. „Ta tajus kuuenda meelega, et hakkab kohe surema.“

Alles lahkamisel selgus, et loom oli ka tiine. Süüdlane on veel teadmata, kuid Kumar andis vande, et leiab ta üles ja karistab teda.

Hindustan Times kirjutab, et tänase seisuga on kinni peetud juba kaks kahtlusalust. Mehed selgitasid uurijatele, et valmistasid ohtlikud lõksud hoopis selleks, et peletada eemale nende põllumaid kimbutanud metssead.