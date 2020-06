Seisukoht | Aeg avastada Eestimaad! 

Kui tavaliselt kulgeb noorte suvi ühelt ürituselt teisele minnes, siis seekord tuleb see teisiti ja mõnusad peod jäävad ära. Ka kauaoodatud soojamaareisid peaks või vähemalt võiks mõneks ajaks tervise huvides edasi lükata. Tundub, justkui polekski midagi teha ja suvi tuleb ilmselt igav? Mina nii ei arva ja igas asjas on midagi head.

Usun, et tänavune suvi annab väga hea võimaluse ringi vaadata ja avastada kauneid kohti just Eestis. Meil on imeilusad rabad ja metsarajad, kus saame nautida kodumaa kaunist loodust. Vabalt võib ka väikelinnades meeldivalt aega veeta ja näha sealset eluolu ning pakuvad ju võrratud Eesti saaredki muhedaid elamusi. Näiteks mina kavatsen avastada oma vanaema kodukanti Palamusel. Käin seal niigi tihti, aga pole ikka olnud mahti sealset loodust nautida ja muuseumi minna. Suvel on selleks just ideaalne võimalus. Samuti plaanime teha sõpradega tiiru ümber Eesti.