Nädala tipud | Salapärane annetus 

Elis Kusma, arvamustoimetaja , täna, 17:57

Foto: Teet Malsroos

50 000 euro suurune annetus erakonnale on Eesti poliitikamaastikul märkimisväärne igal juhul, ent eriti siis, kui annetaja on avalikkusele tundmatu ja tema ametlikust tulust ei piisakski suurannetuseks. Kas annetuseks võidi kasutada tankisti, on nüüd prokuratuuri uurida. Kui seda ümbritseb aga saladuseloor, nagu on juhtunud praegu, saab erakond salatsemise ja sellest tuleneva mainekahju asemel alati valida raha tagastamise – paraku pole peaministrierakond varemgi olnud seda kuigi varmas tegema.