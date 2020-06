Mis toimub? Kiire interneti toomine maakoju maksabki poolsada tuhat?! 

Ekspressi loo juures annab värvi asjaolu, et koduseina tahtis kiiret internetti Eesti ühe suurema ettevõtte juht ja omanik. „Loo moraal, nagu ka see suurettevõtja [Ekspressile] tunnistab, on see, et kui ka tema oma finantsvõimaluste ja sidemete juures ei saa kiiret internetti, siis mis variandid on näiteks keskmist Eesti palka teenival tavalisel inimesel? Neid variante polegi. Käsmus on igatahes seis selline, et kuigi riigi toel veeti külla juba kaks aastat tagasi kallis, uhke ja kiire kaabel, siis sealt edasi majade juurde pole see jõudnud.“