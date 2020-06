SUUR KOROONAKAART: milliste riikide matkasellid pääsevad Eestisse ilma karantiinita? 

Välisministeeriumi andmed näitavad, et alates esmaspäevast, 8. juunist, pääseb Eestisse karantiinivabalt ka Hispaaniast ja Maltalt, kus on olukord koroonarindel nädalaga märgatavalt paranenud. Rootslastel tuleb aga ilmselt veel pikalt oodata vaba sissepääsu Eestisse. Vaata suurelt koroonakaardilt, millistes riikides on nakatunuid ohtlikult palju, ja graafikutelt, millised näevad välja Euroopa riikide ja maailmajagude koroonatrendid!

Alates 1. juunist tohivad Eestisse siseneda kõik need haigustunnusteta inimesed, kes on viibinud vähemalt viimased 14 päeva mõnes Euroopa Liidu riigis, Schengeni konventsiooni liikmesriigis või Suurbritannias. Mis täpsemalt juhtub Eestisse saabumisel, sõltub sellest, kui palju on olnud lähteriigis viimase kahe nädala jooksul koroonaviirusega nakatumisi 100 000 elaniku kohta. Kui nakatumisi on olnud rohkem kui 15 juhtumit, siis tuleb Eestis viibida 14 päeva karantiinis. Kui juhtumeid on vähem, siis karantiinis viibima ei pea.