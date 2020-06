Lühikeste pükstega tundub suvel töö kergem 

Lühema säärega pükstes on soojal päeval mõnusalt vaba ja kerge tunne. Pärast pikale veninud talve ja külma kevadet on pikkade tööpükste lühikeste vastu vahetamine kindel märk suve saabumisest ning kergema töövarustuse kasutuselevõtust. See teeb tuju heaks ja töögi tundub kergem.

Mitmete tööülesannete täitmisel on traditsioonilised lühikesed tööpüksid ja T-särk suvisel ajal kõige praktilisem riietus. Nägusaid tööriietuse nime all müüdavaid rõivaid sobib kanda ka vabal ajal. Vastupidav ja õhku läbilaskev materjal, keha liikumist järgiv lõige ning palju taskuid – need on heade tööpükste peamised omadused.

Lühikesed püksid või piraadipüksid?

Olenevalt töö iseloomust ja kaitsevajadusest ei ole vaid reisi katvad tööpüksid alati õige lahendus. Paljude tööde teostamisel tuleb aastaringselt ja õhutemperatuurist olenemata kasutada põlvekaitsmeid ning kuigi lühikesed tööpüksid on kuumadel päevadel kindlasti mugavam valik, on esmatähtis tööohutuse tagamine.

Põlvede kaitsmiseks on viimastel aastatel kujunenud kõige populaarsemateks suvisteks tööpüksteks ¾-säärepikkusega üle põlve ulatuvad nn. piraadipüksid. See lühikeste ja pikkade pükste vahepealne mudel sobib suurepäraselt kasutamiseks kõrge temperatuuriga töökeskkondades, kus töö tõttu peab kindlasti põlvekaitsmeid kasutama. Ka suvi pakub siinkandis vahelduvaid ilmaolusid, päike ei paista sugugi iga päev ja kuumalaineid esineb harva, seetõttu on piraadipüksid mitmes mõttes universaalne lahendus.

Snickersi piraadipükste valmistamisel on kasutatud kvaliteetseid materjale ja innovaatilist disaini. Hästiistuva lõikega sääred, tugevdatud põlveosad ning Snickersis välja töötatud põlvekaitsmete süsteem Kneeguard, mis hoiab põlvekaitsmed hästi paigas ning kaitseb sind kogu tööpäeva jooksul. Ning kuigi püksisääre pikkus varieerub, tippomadused ja -kvaliteet jäävad samaks.

Snickers Workweari lühikesed püksid