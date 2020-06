5 põhjust, miks sel suvel puhata V Spaahotellis 

Tõelisi maitseelamusi pakkuvad signatuurkokteilid ja -mokteilid on muutnud Joyce’i ka linna üheks popimaks kokteilikohaks, mille suveterrassil sumedat õhtut nautida. Terrass ise on juba mainimist väärt selle ilmastikukindluse pärast – ka vihmasel ja tuulisel päeval on võimalik nautida õues olemist soojal ning tuule- ja vihmakindlal terrassil. Valides spaapaketi koos õhtusöögiga, on sulle maitseelamus Joyce’is juba vaikimisi garanteeritud.

Sel suvel leiab ainult ühest kohast Tartust maailmas ülipopulaarse hitt-toote Boba tee ehk mullitee – ja loomulikult on see saadaval V Spaahotelli kompleksi kuuluvas kohvikus V Café . V Café menüüst leiab tõsiselt tervislikke, aga ka ahvatlevalt patuseid hõrgutisi. Seda nii eelroogade ja pearoogade osas kui joogikaardist... ja juba üle Tartu kuulsust kogunud kookidest rääkimata.

Foto: Lauri Laan no@no.ee

Juba laulusõnad on nimetanud Tartut Eesti kauneimaks linnaks ning küllap ei ole sellega eksitud. Tartu kesklinn on kompaktne, et teha seal mõnus jalutuskäik, mille järel Raekoja platsil kohvi ja lõunat nautida. Kulgemine Toomemäel, Supilinnas või Emajõe ääres pakub tõeliselt meeleoluka elamuse! Muide, viimastel aastatel on ka Emajõe äärne eriti kihama löönud ning seal on üsna palju melu. Kultuurinautlejad käivad kindlasti ära Eesti Rahva Muuseumis ning lastega pered uudistavad meeleldi Tagurpidi maja ja AHHAA Teaduskeskust.