Lugeja olukorrast USAs | Kelle probleem see on? 

Võib-olla on see tõesti meie jaoks kauge probleem. Ehk ei puuduta see kuidagi otseselt Eestit. Või puudutab oluliselt vähem kui need eespool loetletud teemad. Aga mõelgem niipidi: tohutult palju inimesi on Ameerikas tänavale tulnud ja hämmastavalt paljud, iseäranis noored ja ka Eestis, on sellel teemal näiteks sotsiaalmeedias oma seisukohti väljendanud. Niisugune laialdane reageering on tänapäeva maailmas tegelikult haruldane nähtus ja näitab, et teema puudutab paljusid, oluliselt. Mis sest, et hukkus „vaid üks mees“: üks oli vististi millegi olulisema sümbol. Väga võimalik, et millegi sama olulise kui Hiina ja Euroopa ja Ühendkuningriik.