Pekingi uus julgeolekuseadus Hongkongi demokraatiale head ei tõota 

Hongkong, mis oli pikalt Briti koloonia, naasis 1997. aastal erihalduspiirkonnana Hiina võimu alla. Poolautonoomse staatuse tõttu on Hongkongi kodanikel võrreldes Mandri-Hiinaga suuremad vabadused. Nüüd soovib Peking kehtestada erihalduspiirkonnas uut julgeolekuseadust, mis aitab Hiina sõnul säilitada „Hongkongi pikaajalist õitsengut ja stabiilsust“. Kriitikud on seevastu seisukohal, et seadus rikub hongkonglaste õigusi ning suurendab Hiina keskvalitsuse võimu poolautonoomse piirkonna üle. Kardetakse, et kohalik õigussüsteem muutub sarnaseks sellele, mis valitseb Hiinas – riigis, kus teatavasti inimeste põhivabadustele ülemäära tähelepanu ei pöörata.