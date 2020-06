Ajaleht: Keskerakonnale kingitud 50 000 eurot pärines Jana-Helen Juhaste eksmehelt 

Allikate sõnul on Juhastel 15aastane poeg, kes kannab tema perekonnanime, kuid lapse isaga pole perel mingeid sidemeid ning ta pole poja kasvatamises kaasa löönud.

Eelmise nädala kolmapäeval tegi Juhaste ajakirjanikele avalduse. Tähelepanuväärne on, et selle saatis välja Keskerakonna pressiesindaja. „Kinnitan, et Keskerakonnale üle kantud 50 000 euro suurune annetus on tehtud minu isiklikest vahenditest,“ vahendas pressiesindaja Juhaste sõnu. „Soovin toetada Keskerakonna maailmavaadet ja olen ka esitanud avalduse Keskerakonnaga liitumiseks. Olen tagasihoidlik inimene ega soovi avalikkuse tähelepanu, kuid teen kindlasti koostööd õiguskaitseorganitega.“

Õhtuleht on varasemalt kirjutanud, kuidas sellise suurusjärgu annetused on olnud pigem rikaste kõrgseltskonna pärusmaa. Viimase viie aasta jooksul on ühes kvartalis teinud Keskerakonnale vähemalt samas vääringus annetuse üksnes kolm ärimeest: Urmas Sõõrumaa, Hillar Teder ja Ivar Vendelin.

Uudisekünnise ületas neist viimane. Margus Linnamäe äripartner Vendelin põhjendas oktoobris, et tegi 100 000 euro suuruse annetuse „natuke ka emotsiooni pealt“. Annetuse taga nähti ajakirjanduses suuresti just Linnamäe soovi valitsusliitu toetada.