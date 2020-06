Krimi FOTOD | Läheb venitamiseks: Tartu endise abilinnapea Kajar Lemberi protsess käivitub vaevaliselt Asso Ladva , täna, 15:14 Jaga: M

PÕHJAB PROKURATUURI JA UURIJAID: Endine Tartu abilinnapea Kajar Lember on talle esitatud süüdistusi nimetanud oletusteks ja kellegi nägemuseks. Foto: Aldo Luud

„Kuna kaitsja on just vahetunud, siis ei ole kohus saanud talle anda võimalust määrata asenduskaitsja. Täna ei ole võimalik asja arutamist jätkata,“ lõpetab kohtunik Raina Pärna kohtuistungi neli tundi pärast algust. Algama pidanud protsess peab mõistma õigust toetuste väljapetmises süüdistatavate üheksa isiku ja kaheksa firma üle, nimekaim neist on endine Tartu abilinnapea Kajar Lember.