Mentooliga harjunud suitsetajat aitab loobuda tubakavaba e-sigaret 

Sirelpuu sõnul ebaõnnestuvad paljud tubakasuitsust loobumisel seepärast, et neil puudub konkreetne plaan ja oma lubadustes ollakse karmid.

Selleks, et suitsetamisest lõplikult loobuda, tasub ajapikku vähendada e-sigarettides sisalduvat nikotiini kogust. „Täielik keelamine reeglina ei toimi. Kui sul peaks tekkima väga suur vajadus tavasigareti järgi, siis ära keela ennast,” annab Sirelpuu nõu. Ta lisab, et kogemused ja tagasiside näitavad, et endale tavasigareti täielik keelamine on see, mis suurendab suitsuisu. „Kummalisel kombel näitab praktika, et kui tavasigaret on käepärast, siis puudub tahe selle järele haarata.”

Samas hoiatab ta võimalike tervisele ohtlike kontrollimata e-vedelike kasutamise eest ning palub osta seadmeid ja valmisvedelikke vaid ametlikest kauplustest. Nendes on täna mentoolisigarettidega harjunud tarbija jaoks olemas lihtsasti kasutatavad seadmed ning mentooliga e-vedelikud. Kaupluste valmisvedelikele on tehtud rahvusvahelised, ohutust kinnitavad laboritestid, ning müüdavad tooted on seaduslikult teavitatud. „VEIPLAND e-sigaretipoodides müüdavate toodete puhul võid olla kindel, et tegu on alati kvaliteetsetest koostisosadest valmistatud e-vedelikega,” märgib Sirelpuu. Ta toonitab, et seadusega ei ole lubatud Eestis e-sigareti vedelikke müüa e-poes, mistõttu kõikvõimalikud interneti- ja sotsiaalmeediapõhised müügikanalid võivad sulle pakkuda kontrollimata musta turu tooteid.

Suitsetamisest priiks professionaalse abiga