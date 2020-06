Riik ostab isikukaitsevahendeid 18,3 miljoni euro eest, enamik rahast läheb Hiinasse 

Riigihalduse minister Jaak Aab selgitas, et kõige suurem leping sõlmiti Hiina tootjaga ning lepingu mahuks kujunes 10,5 miljonit eurot. Suuremahuline leping sisaldas nii haiglate, hooldekodude, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti, kohalike omavalitsuste ning teiste avaliku sektori asutuste ühe kuu vajadusi vastavalt märtsi lõpu prognoosile.

„Meil on hea meel, et üheksast lepingust seitse saime sõlmida Eesti ettevõtetega ning sellega ka kodumaiseid tootjaid ja vahendajaid toetada. Eriti positiivseks osutus aga ettevõtte Novutech OÜ otsus annetada riigile isikukaitsevahendeid, mille koguväärtus ulatub ligi 600 000 euroni,“ märkis Aab. „Kokkuleppe kohaselt sõlmisime nendega lepingu sümboolselt 8 euro peale, mis on Hiinas õnnenumber.“