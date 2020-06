Hubase koduaia süda: grill-kiik toob sõbrad ja pere kokku! 

Kapteni grill-kiik kujutab endast grillmaja ja kiike üheskoos. „Inimesed ei pea otsima erinevaid lahendusi ja kulutama nende kombineerimiseks aega ega raha. Grill-kiigel on vundamendipätsid all, mis tähendab, et selle saab otse murule paigaldada ega pea eraldi aluspinda tegema. Seal on istumiskoht ning saab ka kiikuda. Kiike on võimalik panna haaki, et see söömise ajal liikuma ei hakkaks. Lisaks sisaldab toode varjualust neng erinevaid sepistatud mugavuslahendusi näiteks liigutatav grillihoidik, lilleamplid, pudelihoidikud, kelluke koos pudeliavajaga,“ loetleb Huul.

Tänu tõigale, et grill-kiigel on kõik vajalik nii mugavalt koos, välditakse paljudele suvepidudele tavapärast grupeerumist. „Sageli kipub olema nii, et mehed on grilli ümber koondunud ja naised istuvad laua taga. See toode toob inimesed kokku, enam ei pea grupeeruma. Kogu grillimine on laua juures, sealjuures saab grilli soovi korral lähemale või kaugemale lükata,“ selgitab ta. „Samuti ei tule kiigele hoogu andmiseks kiigelt lahkuda nagu traditsiooniliste variantide puhul, vaid mugavalt toetada seljaga vastu seljatuge ning jalgadega kergelt vastu põrandat suruda, laud liigub samal ajal paralleelselt maaga."

Võttes arvesse Eesti ilma heitlikkust, on igati tänuväärne ka grill-kiige varjualune. Lisaks on võimalik soetada kileseinad, mis kaitsevad tuule eest.

Asjatundja kinnitab, et nende hitt-toode passib iga kodu juurde. „Grill-kiik sobib igasse aeda, nii puitmaja kui ka kivimaja kõrvale. Kivimajadega kliendid on valinud tavaliselt katva värviga toote, mis näeks maja kõrval hea välja,“ räägib Huul. Muide, grill-kiike on ostetud ka kortermajade katustele, suurematele rõdudele ja isegi koolihoovi. Samuti näeb neid mitmel pool toidukohtade kui ka majutusasutuste juures.

Kuna kaasa pandavad juhendid on põhjalikud, saab grill-kiige paigaldusega hakkama ka tagasihoidlikum meistrimees. Et grill-kiike ei kinnitata maapinnale, on võimalik seda soovi korral liigutada. Talvisel ajal toode erihooldust ei vaja ning kuhugi varju alla teda paigutama ei pea. „Talvel seisab see ilusti õues, kehv ilm ei tee talle mitte midagi. Oleme kuulnud, et paljud meie kliendid on vahelduse mõttes sinna ka jõululaua katnud,“ sõnab Huul.