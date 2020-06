Eesti uudised ÕL VIDEO | Õhtulehe meelelahutuskompass: kus saab Tallinnas pärast koroonakriisi suve nautida? Märt Niidassoo, Hindrek Pärg | Video: Erki Pärnaku , täna, 12:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Erki Pärnaku, Märt Niidassoo

Kuigi suurem koroonapaanika on möödas ning elu pealinnas ja ka mujal Eestis liigub vaikselt normaalsuse poole, on see suvi teistest paljuski erinev. Kas ja kus on võimalik sel suvel Tallinnas pärast tööd maha istuda ja veidi sõpradega juttu ajada? On veel midagi lahti? Neile küsimustele vastamiseks tulebki appi Õhtulehe meelelahutuskompass.