KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 6,7 miljonit diagnoositud nakatunut, 393 000 surma ja 3,25 miljonit tervenenut. Euroopa Liit tahab turismiks piire avada 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 924 189. Eile tuvastati riigis 22 268 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 13 riiki: Brasiilia (615 870), Venemaa (441 108), Hispaania (287 740), Suurbritannia (281 661), Itaalia (234 013), India (227 029), Saksamaa (184 923), Peruu (183 198), Türgi (167 410), Iraan (164 270), Prantsusmaa (152 444), Tšiili (118 292) ja Mehhiko (105 680).

Venemaal tuvastati eile 8831 uut nakatunut – seal on juba mitu nädalat lisandunud juhtumeid väga ühtlases tempos. Brasiilias teatati eile aga lausa 31 890 uuest haigusjuhtumist. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Kanada, Saudi Araabia, Pakistan, Hiina, Katar, Belgia ja Bangladesh. Koroonaviirus levib hoogsalt Ladina-Ameerikas. Euroopas on tuvastatud kokku veidi üle 2 miljoni nakatunu ja uusi juhtumeid lisandub võrdlemisi aeglaselt.