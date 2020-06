VANALINNA ELANIK: „Noored paarid tulevad jutuga, et tahaks romantikat teha ja üüriks korteri üheks ööks. Järsku ilmub romantikute juurde aga kamp kaaslasi. Hommikuks on korter täis oksendatud!“ 

Vanalinnas elav Nele (nimi muudetud) ütleb, et reeglina majutuvad tema kõrvalkorteris – mida naaber lühiajaliselt välja üürib – turistid. Enamasti paarikaupa, vahel suurema perega. Kõik on olnud viksid ja viisakad. Kes on peatunud pikemalt, on käinud teinekord end isegi naabritele tutvustamas.