Põlissoomlaste fraktsioon arvas rassistliku meemi jaganud poliitiku enda ridadest välja 

Tavio kinnitab, et otsusele eelnes põhjalik diskussioon poliitikuga, kes jagas Twitteris sarja rassistlikke meeme, visates nalja Ühendriikides politseiniku põlve all lämbunud mustanahalise George Floydi üle. See pole Turtiaisel esimene kord sotsiaalmeedias vastuolulise sisuga postitusi teha.