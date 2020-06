Põlissoomlased arvasid rassistliku meemi jaganud parlamendiliikme enda ridadest välja 

Tavio kinnitab, et otsusele eelnes põhjalik diskussioon poliitikuga, kes jagas Twitteris sarja rassistlikke meeme, visates nalja Ühendriikides politseiniku põlve all lämbunud mustanahalise George Floydi üle. Tavio rääkis YLE-le, et ehkki Turtiainen vabandas, oli erakonna otsus ühehäälne. Tavio sõnas, et jagatud meemid olid ka tema isikliku arvamuse kohaselt rassistlikud.