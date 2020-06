JUBE VIDEO | Mudavaring Norra rannikul viis kaasa kaheksa elumaja 

Majad varisesid alla 40 meetri kõrguselt. TheLocal.no vahendab, et intsidendis ei saanud ükski inimene kannatada, küll aga kukkus laintesse ühe pere neljajalgne sõber. Õnneks oli koer tubli ja suutis kaldale tagasi ujuda. Pole teada, milline on tema tervislik seisund, ent Finnmarki politsei kinnitab, et koer on elus.