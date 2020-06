Seisukoht | Meie kõrge seksapiil 

Sellise egopaitusega kaasneb paratamatult oht, et nina hakatakse püsti ajama. Juba praegu peetakse rahandusministeeriumis plaani järgmiseks võlakirjade väljalaskeks – see peaks väidetavalt toimuma veelgi soodsamatel tingimustel. Samal ajal kavatsetakse osa juba kätte saadud summast jätta reservi seisma.

Plaani kritiseerida on keeruline, sest ega keegi tea täpselt, milline koroonajärgne maailm välja hakkab nägema ja tagataskus ootav rahapatakas võib marjaks ära kuluda. Suures plaanis peaks see patakas olema aga ise kärbetega säästetud, mitte laenatud teadmises, et küll kümne aasta pärast poliitikud muretsevad, kuidas seda tagasi maksta.