Max Kaur jäi Jõhvi juhiks: umbusaldatakse hoopis volikogu esimeest 

„Mingil määral on see Nikolai Ossipenko võimult tõrjumiseks,“ möönab Neglason. „Uude võimuliitu kuuluvad ka mõned tema juhitava valimisliidu „Jõhvi meie kodu“ liikmed, kes on meile üle tulnud ja sealt lahkumas. Nii et jah, Ossipenko valimisliit jääb volikogu vähemusse.“

Neglason ei soostu ennustama, kui pikalt uuel ühendusel Jõhvi juhtida õnnestub, kuid praegu nad loodavad ikkagi viljakale koostööle. Enne neljapäevast volikogu istungit detailidesse veel ei laskutud, kuid juba järgmise nädala alguses on kavas kokku saada ning kokku leppida, millised asjad on vaja Jõhvis ära teha.

„Eastile ja Arthur Seppernile anti aega teisipäeva õhtuni, et nad võtaksid oma allkirja umbusaldusavalduselt tagasi,“ selgitab Repinski. „Ilmselt ta ei hinnanud olukorda õigesti või arvas, et erakond blufib, kuigi temaga sai korduvalt räägitud. Kolmapäeval otsustas erakonna juhatus nad erakonnast välja heita, sest oma erakonna liikme vastu umbusaldust ei avaldata.“

„See, et nad allkirjad tagasi võtsid on lihtsalt tsirkust,“ sõnab Repinski. „Nad tahavad sellega muljet jätta, et kogu umbusaldamine on keskerakonna siseasi. Paljud neist sooviksid liituda uue võimuliiduga, aga neid on kõvasti survestatud – pakutud häid ametikohti ja kõike muud, mida nad soovivad – peaasi, et nad meiega ei liituks.“