Seisukoht | Reisima! Kas või Sompasse! 

Ah et kõike seda on juba nähtud? Ei tea midagi. Võib näiteks endalt küsida, kas üldse ja kui, siis millal on käidud näiteks Vändras, Kilingi-Nõmmel või Sompas. Igaühele midagi: ilus loodus, aga miks mitte ka Ida-Virumaa kummituslinnad ja muidugi saared. Eestis on üle 2000 saare, millest vaid loetutele pääseb regulaarliiniga. Ülejäänutele minek on aga igal juhul väljakutse: esmalt ülesõidu organiseerimine ja seejärel juba saar ise, kus võib end tunda kui maailma lõpus.