Kodust pagenud nooruki eksirännak lõppes pärast pussitamist politseikoera hambus 

Kodust pagenud nooriku eksirännak lõppes pärast pussitamist politseikoera hambus Arno Põder , täna, 15:47

PUSSITAMINE: Noormees lõi tuttavat noaga selga ja põgenes korterist. Hiljem näitas ta politseile ette, kuhu ta noa viskas. Foto: Svetlana Zaitseva

Sten ja Rasmus* on pärit Eesti eri äärtest, kuid nende elus on paljugi sarnast: sõprus alkoholiga juba kümneaastasest peale, katkenud suhted perega ja hulkurielu pärast kodust lahkumist. Ilmselt sellepärast said noormehed ka Tallinnas tuttavaks ja jõudsid hiljuti koos kohtu ette.