Krimi SEITSE KUUD JUHILOATA: Oliver Kruuda kihutas end jalameheks Kristjan Väli, Siim Randla , täna, 16:26

ÜLETAS KIIRUST: Kuna Oliver Kruudal (fotol) oli kiiruseületamise ajal veel kaks kehtivat väärteokaristust, siis leidis politsei, et rahatrahvist enam ei piisa ja lubade äravõtmine on just õige karistus. Foto: Teet Malsroos

Ärimees Oliver Kruuda sõitis mullu septembris Raplamaal politseinikele otse sülle, kihutades 170kilomeetrise tunnikiirusega, ja kaotas seitsmeks kuuks juhtimisõiguse. Seejuures pääses Kruuda kohtusse pöördudes veel rangemast karistusest: politsei soovis ärimehelt juhiloa ära võtta kümneks kuuks.