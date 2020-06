PUTIN ON PAHANE: suur kütusereostus värvis Siberis asuva jõe punaseks 

Ametnikud avastasid õnnetuse alles kaks päeva hiljem, mistõttu oli Venemaa president Vladimir Putin väga vihane. Kolmapäeval ka televisioonis üle kantud videokõnes tegi riigipea ettevõtte juhi Sergei Lipini selgitused maatasa. „Miks said valitsusasutused sellest teada alles kaks päeva hiljem? Kas me saame eriolukordadest teada sotsiaalmeedia kaudu?“ küsis ärritunud Putin. Piirkonna kuberner Aleksander Uss oli eelnevalt Putinile öelnud, et sai kütusereostusest teada alles pühapäeval, kui „sotsiaalmeediasse ilmus murettekitav info“.

Putin andis korralduse õnnetust uurida. Elektrijaama juhti on pühapäevast saati arestis hoitud. Norilski Nikkel ütles seevastu oma avalduses, et juhtumist teatati „õigeaegselt ja nõuetekohaselt“. Õnnetuse põhjuseks oli kütusepaaki toetavate tugipostide vajumine. Piirkond on ehitatud igikeltsile, mis on kliima soojenedes sulanud. See pole siiski esimene kord, kui Norilski Nikkel on naftareostusega seotud – 2016. aastal tunnistas ettevõte, et ühe tehase lähedal asuva jõe punaseks värvumine oli samuti nendepoolne õnnetus.