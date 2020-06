Eesti uudised Eesti Posti nõukogust tagandatud Bo Henriksson: minister ei saa aru, kuidas suurettevõtteid juhitakse Marvel Riik , täna, 15:07 Jaga: M

Bo Henriksson soovitab uutel nõukogu liikmetel leida tasakaal nõu andmise ja minister Raul Siemi sõna kuulamise vahel. Foto: Kollaaž (Priit Simson / Ekspress Meedia, Robin Roots)

Henrikssoni sõnul said ta vihjeid väljavahetamise kohta pärast seda, kui väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ütles pressiteate vahendusel, et postkontoreid sel aastal ei suleta. „Minu meelest see näitab, et ametnik pole küps ega saa aru, kuidas suurettevõtteid juhitakse,“ kostis Henriksson.