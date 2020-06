Poliitika ABIELLUMINE LIHTSAMAKS! Rahvastikuminister räägib, kas tema algatused mõjutavad ka samasoolisi paare Johanna-Kadri Kuusk , täna, 14:05 Jaga: M

Rahvastikuminister Riina Solman Foto: Martin Ahven

Rahvastikuminister Riina Solman jagas avalikkusega seisukohta, et perekonnad, kus on vanemad abielus, on ka kestvamad ja seega õnnelikumad. Kas rahvastikuministri sõnad käivad ka samasooliste paaride kohta?