Mart Soidro | Viletsalt varjatud häbitunne 

Eks see veidi kummaline tundu, kui EKRE liige laulab riigikogu kõnepuldist hosiannat ametnikele, keda partei siiani on vaid siunanud. Aga eesmärk pühitseb abinõu. Üle-eelmine IT- ja väliskaubandusminister ei olnud küll kursis ERJK tööga, kuid oli uurinud nende taustu ja jõudnud järeldusele, et erakonna esimees on selgelt sotsiaaldemokraatliku kuuluvusega. Ka komisjoni aseesimees on sotsiaaldemokraatidega lähedastes suhetes – tema isa kuulub SDE-sse ja tema vend kandideeris viimastel valimistel sotside nimekirjas. Proua Kingo seekord ei valeta – kõik on sulatõsi. Niipalju ehk lisaks, et kui komisjon üheksa aastat tagasi moodustati, oli Indrek Tarand Keskerakonna presidendikandidaat...

Kahju, et Kert Kingo ettekannet ja sellele järgnevat arutelu jäädvustas vaid paar kaamerat. Paljugi läks kaotsi. Aga kui varjatud kaamerasilm tabas mõne koalitsioonipoliitiku nende teadmata, rääkis nende olek rohkem kui sada sõna. See ei puuduta Isamaa fraktsiooni näitlejaduot Raivo E. Tamme ja Üllar Saaremäed, nemad on korrumpeerunud poliitikuid ja retsidivistidest külamehi varemgi mänginud („Seenelkäik”). Tõsi, Toompea näitemängus on kaks suurt näitlejat vaid episoodilistes rollides – neist ei olene kokkuvõttes midagi ja aastate pärast ei mäleta enam keegi, et ka nemad olid selle räpase teo kaasosalised...

Mõni mees jääb kindraliks aga elu lõpuni. Kui Helle-Moonika Helme tuletas kaasettekandjale Taavi Rõivasele meelde, et „midagi ei ole teha, on üks suur häbiplekk Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni ajaloos. See on kilekotiraha skandaal. Ja kui me oleme täna rääkinud palju head, mida on see komisjon teinud, siis räägime ka sellest, mida see komisjon ei ole suutnud ära tõestada.” Kindral Johannes Kert täpsustas: „Kas ei olnud asjad mitte nii, et ERJK menetles seda ja andis asja prokuratuurile üle? Prokuratuur uuris aja edasi ja lõpetas kriminaalasja. Nii et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile ei tohiks siin olla ühtegi etteheidet. Kui kellelgi on küsimus, et miks see lõpetati, siis see küsimus on prokuratuurile.”