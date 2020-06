Eesti uudised MEELETU LÖÖK JA ÕHULEND: mikrobuss paiskas järve jalgrattaga poisikese. Ema: „Poeg on koomas, aga loodame kogu hingest, et ta saab terveks.“ Arvo Uustalu , täna, 13:44 Jaga: M

VEE ALL: Poiss koos rattaga paiskus vee alla, mikrobuss paistis veest välja poolenisti. Foto: Politsei

Teisipäeval juhtus Võru vallas ränk avarii: juhitavuse kaotanud mikrobuss kihutas järve, võttes esivõrel kaasa jalgrattaga sõitnud üheksa-aastase poisi. „Pidurdusjälje järgi paistab, et see auto sõitis ikka väga kiiresti,“ räägib isa, kelle poeg on koomas pärast meeletut lööki ja 15meetrist õhulendu.