VIDEO | Reinsalu: 15. juuni võiks olla Schengenis piiride avamisel murranguline päev 

Ratas: vaatame üle riigivarud

Jüri Ratas alustas sõnavõttu kauni lipupäeva soovimisega.

Ratas teatas, et Kuressaares toimis kaitseväe välihaigla hästi. Ta lisas, et kui praegu on Eestil vaid üks välihaigla, siis tulevaste kriiside jaoks peaks olema valmidus ka kahe välihaigla püstitamiseks.

Euroopa majanduse taaskäivitamise osas oli peaministri sõnul ka valitsuses arutelu. „Küsimus ei ole summades ja eurosentides vaid selles, mida see tähendab. Kuidas ja mille arvelt toimub tagasimakse? See kõik oli arutelu all, samuti ka õiguskantsleri seisukoht. Kui riigid mingil hetkel on ühe paketiga nõus ja kui see on ligilähedane tänasele paketile, siis minu arvates peab see olema täiskogu tasandil otsus. Tegelikult ei ole meil midagi laual. Meil on pakkumised ja neid tuleb ka niimoodi käsitleda,“ selgitas Ratas ja lisas, et arutelud jätkuvad.

Valitsus hakkab täna arutama ka riigivarude korraldamist ja kasutamist. Ratase sõnul ei ole tema arvates sellega hea seis. Rahul saab olla küll kütuse- ja küttevarudega, kuid koroonaviiruse õpptund näitas, et puudulikud on isikukaitsevahendi varud, esmatarbekaubad ja toiduvarud.

Reinsalu märkis, et Eesti diplomaadid on saanud välispoliitikas palju tunnustust rolli eest ÜRO julgeolekunõugkogu eesistumisel.