KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 6,57 miljonit diagnoositud nakatunut, 388 000 surma ja 3,1 miljonit tervenenut. Iraan kardab uut puhangut 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 901 783. Eile tuvastati riigis 20 578 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 13 riiki: Brasiilia (584 562), Venemaa (432 277), Hispaania (287 406), Suurbritannia (279 856), Itaalia (233 836), India (217 187), Saksamaa (184 425), Peruu (178 914), Türgi (166 422), Iraan (160 696), Prantsusmaa (151 677), Tšiili (113 628) ja Mehhiko (101 238).

Venemaal tuvastati eile 8536 uut nakatunut – seal on juba mitu nädalat lisandunud juhtumeid väga ühtlases tempos. Brasiilias teatati eile aga lausa 27 312 uuest haigusjuhtumist. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Kanada, Saudi Araabia, Pakistan, Hiina, Katar, Belgia ja Bangladesh. Uueks koroonaviiruse epitsentriks on kujunenud Ladina-Ameerika. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2 miljoni nakatunu ja uusi juhtumeid lisandub võrdlemisi aeglaselt.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 109 142. Eile lisandus 1083 surma, ent selles arvestuses ületas 1269 surmaga Brasiilia taas ameeriklasi. Üldarvestuses on teisel positsioonil Suurbritannia 39 728 ohvriga. Neile järgnevad Itaalia (33 601), Brasiilia (32 568), Prantsusmaa (29 021), Hispaania (27 128), Mehhiko (11 729), Belgia (9522), Saksamaa (8699) ja Iraan (8012). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 19 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud üle 176 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Venemaa (432 277/5215), Rootsi (40 803/4542), Soome (6911/321), Leedu (1684/71), Läti (1079/24).

Iraan kardab viirusepuhangu teist lainet

Iraanis tuvastati juba mitmendat päeva järjest üle 3000 uue haigusjuhu. Iraan on asunud mõningaid piiranguid tühistama, ent valitsus hoiatas, et neid võib „teise laine korral“ taas kehtestada. „Kui riigi mõnes osas ei võeta neid hoiatusi tõsiselt ja – jumala eest – peaks haigus uuesti puhkema, peavad ametivõimud taas piirangud kehtestama,“ sõnas president Hassan Rouhani.