GALERII | Lipupäeva puhul heisati Toompeal uhkelt trikoloor 

„Tänavu ei tähista me lipu ümmargust aastapäeva, aga aeg on eriline siiski. Oleme üle elanud ootamatu viiruserünnaku, meil on olnud enneolematult keerulised kuud. Õnneks käitusime me targalt ja ükski kriis ei kesta igavesti. Üks aga, mis kestab ja peab läbi aegade kestma jääma, on Eesti riik ja riigilipp,“ rääkis Põlluaas. Ta tõi välja, et vähem kui kümnendiku maailma riikide lipp on, nagu Eestil, enam kui 100 aasta vanune.