FOTOD KOHTUST | Peeter Helme kohtuasi lükkus kaitsja puudumise tõttu edasi 

„Antud juhtumi puhul on tähelepanu vääriv see, et politseiagent läks suhtlusportaali kasutajanimega, mis selgelt viitas, et tegu on lapseealise tüdrukuga. Sellest hoolimata võtsid temaga ühendust mitmed täisealised mehed, kelle jutt oli üheselt seksuaalse sisuga,“ on juhtunut varem kirjeldanud vanemprokurör Andra Sild.