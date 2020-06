Põdrale otsa sõitnud auto juht haiglas, auto põlenud 

Saatuse iroonia on, et Aivari sõnul pole suhteliselt tiheda asustusega piirkonnas põtru nähtud teab mis asjast. „Pool tundi enne õnnetust nägin, kuidas see eelmise aasta põdravasikas mööda maanteed uitas ja sattus küll küla poole, küll tagasi meie bussipeatuse juurde, mille juures ta lõpuks ta saatuslikult teed ületas. Tahtsin veel temast pilti teha, aga ta oli liiga kaugel. Läksin siis tuppa ja kuulsin poole tunni pärast, et mingi tugev mütsatus käis. Oli kohe kahtlus, et midagi on maanteel juhtunud,“ räägib ta.