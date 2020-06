Oliver Kruuda vaidlustas 15miljonilise võlanõude riigikohtus 

Tallinna ringkonnakohus otsustas mais, et Oliver Kruuda ja tema pankrotistunud ettevõte AS Rubla vastutavad Marcel Vichmanni osaühingu Best Idea esitatud nõude täitmise eest solidaarselt. Lisaks rahuldas Tallinna ringkonnakohus veel eraldi ainult AS Rubla vastu esitatud laenu tagastamise nõude ligi 500 000 euro ulatuses.