ÕL VIDEO JA FOTOD | Tallinna kesklinnas avati überšikk restoran, mille patrooniks on tippmodell Karmen Pedaru 

Glämmi kohvik-restorani omanikuks on meelelahutusärimees Sten-Erik Jantson, kes on ka überpopulaarsete restoranide Manna la Roosa ja Tai Boh omanik.

Restoran Mood Vabaduse väljakul Foto: Rauno Vahtre

Restoran Mood Vabaduse väljakul Foto: Rauno Vahtre

Samuti on väljapanekute seas lugematul hulgal Karmeni aksessuuaare - kuulsate moedisainerite poolt talle kingitud kingi ja käekotte. Näiteks hindamatud Christian Louboutini kiisukäppadega kingad, mida on maailmas valmistatud vaid mõned eksemplarid ja mida Karmen ihaldas nii väga, et oli nõus ka number väiksematega. Need olid viimased, mis tal endale saada õnnestus.