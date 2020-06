Juhtkiri | Mida on Keskerakonnal varjata? 

See iseärasus ei jäänud loomulikult märkamata ka erakondade rahastamise järelevalve komisjonile, mis kahtlustab, et annetuse edastamiseks võidi kasutada tankisti. Asjaoludest samuti informeeritud prokuratuuril on nüüd kümme päeva aega otsustamaks, kas algatada menetlus. Miks aga on peaministrierakond oma rahaasjade selgitamisel nii kidakeelne, kui annetuse tegelike ja üldse mitte räpaste tagamaadega olevat enda sõnul kursis nii erakonna peasekretär kui ka meie majandusminister? Kui erakonda segavad igasugused spekulatsioonid ja annetaja on ilmselgelt häiritud talle osaks saanud avalikust tähelepanust, siis tõhusaim vahend selle vastu oleks ammendav selgitus – eelistatult Keskerakonna juhi, peaminister Jüri Ratase suust, miks ta ei näe enam põhjust 50 000 euro tagastamiseks.